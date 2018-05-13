ДТП у Білорусі: до евакуації українських школярів можуть долучити авіацію ДСНС

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що потерпілі отримають всю необхідну допомогу.

Для евакуації дітей, які постраждали під час ДТП у Білорусі, можуть надіслати медичну авіацію Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у Twitter.

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«Зв'язався з послом у Білорусі щодо ситуації з нашими дітьми. Медична авіація ДСНС напоготові. За потреби, діти отримають всю необхідну допомогу», - написав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, у Кам'янецькому районі Білорусі автобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП. Аварія сталася вранці 13 травня на автодорозі Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свіслоч", поблизу с.Мартинюки. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам'янецької районної лікарні.

В усіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у тяжкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

У Сумській ОДА УНІАН повідомили, що загиблий хлопчик – житель міста Суми 2005 року народження.