Зухвалих грабіжників ювелірного магазину в Херсоні підозрюють у ще 17 випадках розбою

Злочини вчинялися упродовж 2016-2017 років на території восьми областей, п'ятьох злочинців шукають.

П'ятьох учасників нападу на ювелірний магазин у Херсоні, що стався 15 травня, правоохоронні органи підозрюють у вчиненні ще 17 розбійних нападів.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, інші злочини вчинялися упродовж 2016-2017 років на території восьми областей.

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«Це озброєна банда. До складу банди входить п’ять осіб. Можна сказати, що це дуже небезпечні особи, які володіють зброєю. Жодна особа не брала участі у складі Збройних сил або інших правоохоронних органів на сході нашої держави. Звичайна банда, сформована для скоєння тяжких злочинів», – зазначив перший заступник глави Нацполіції – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, вчора та сьогодні, 16 травня, поліцейські в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом розбійного нападу на ювелірний магазин у Херсоні, провели кілька санкціонованих судом обшуків. Процесуальні заходи проведені за місцем проживання осіб, яких правоохоронці обґрунтовано підозрюють у причетності до вказаного злочину.

Зокрема, під час обшуків поліцейські вилучили вогнепальну зброю, ювелірні прикраси з бирками підприємств-виробників, засоби зв'язку. Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, спецодяг та особисті документи.

«Також оперативники з'ясували, що зловмисники причетні ще до 17 розбійних нападів», - додав Аброськін.

15 травня поліцією Херсонщини п'ятьох раніше підозрюваних осіб оголошено в розшук. Окрім вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій), їх також підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ще трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289), незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263), а також про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

На даний час проводяться оперативно-пошукові заходи зі встановлення місцезнаходження та затримання вказаних осіб.

Раніше поліція встановила особи громадян, яких обґрунтовано підозрюють у розбійному нападі на ювелірний магазин у Херсоні.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня чоловіки в масках пограбували ювелірний магазин в одному з торговельно-розважальних центрів Херсона. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто не постраждав.