Замах на активіста Стерненка в Одесі: поліція озвучила чотири версії (відео)

За фактом інциденту порушено кілька кримінальних проваджень.

В Одесі напередодні стався замах на життя колишнього керівника місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Той відбився від двох нападників, причому одного вдарив ножем у живіт, а іншого поранив і змусив до втечі, йдеться в сюжеті ТСН.

29-річний чоловік із татуюванням десантника помер через кілька хвилин просто на очах глядачів прямої трансляції, котру поранений у руку Стерненко вів у соцмережі Facebook. Відеозапис цієї події вже видалили із соцмереж через шокуючи жорстокість кадрів поранень.

За неофіційною інформацією, загинув колишній військовий, котрий служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. Йому було 29 років. Пораненого спільника затримала поліція. "Він дає свідчення, співпрацює зі слідством. Але довіряти його свідченням чи не довіряти у правоохоронців підстав особливих немає", - заявив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

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У поліції є чотири основні версії причин замаху – це громадська діяльність Стерненка, побутовий конфлікт, спроба пограбування або замовний злочин. Сам екс-лідер одеського "Правого сектору" каже, що конфлікту чи спроб пограбування не було, а чоловіки напали на нього мовчки і зненацька.

"Я побачив, що хтось із них махає в мою сторону ножем. Я встиг виставити ліву руку назустріч, перехопити, відібрати ніж і застосувати проти нападників, після цього вони почали тікати", - пояснив Стерненко.

Водночас під час самої трансляції з місця подій Стерненко говорив, що ніж належить йому. Неузгодженість у словах активіст тепер пояснює шоковим станом. "Я навіть не пам’ятаю, що я казав на стрімі", - твердить він. Одразу після нападу дівчина Стерненка викликала швидку, медики ж повідомили поліцію. Правоохоронці запізнилися, бо поїхали за іншою адресою, і винуватять перехожих та лікарів, які почали надавати допомогу Стерненку, а не помираючому. "Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, досить неординарна ситуация – це залишення особи у безпорадному стані, що призвело до її загибелі. Це стосується випадкових перехожих, також стосується, в першу чергу, екіпажу карети швидкої допомоги", - пояснив Форостяк.

Друзі Стерненка натомість переконані, що ця смерть на совісті копів, адже напад на активіста не перший і він уже просив поліцію надати йому охорону, але ті відмовилися.

"Це вже третій напад на нас. Сергій просив, клопотав про надання державної охорони, але, на жаль, співробітники поліції нам цього не забезпечили", - каже Наталя Усатенко. "У нас також позабирали травматичну зброю, і тепер ви розумієте – нам нічого не лишається, як іншими підручними засобами себе обороняти", - твердить громадський активіст Тодор Пановський.

У поліції пояснюють, що попередні напади на Стерненка розкриті, а відтак йому вже нічого не загрожувало. Зв’язок останньої бійки із минулими замахами правоохоронці заперечують, а за фактом подій відкрили три кримінальні провадження – за умисне тілесне ушкодження, замах на вбивство та умисне вбивство. Про підозру наразі нікому не оголошували – поки слідчі опитують свідків та вивчають відео з камер спостереження.