У Кам’янець-Подільському чоловіка придавило залізобетонною плитою

Постраждалого витягли з під плити за допомогою пневмоподушки.

У місті Кам’янець-Подільський (Хмельницька область) співробітники ДСНС врятували чоловіка, якого придавило залізобетонною плитою. Читайте такожСмертельне фото: у Дніпрі дівчина померла в ресторані, намагаючись зробити селфі Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, повідомлення про постраждалого рятувальники отримали увечері 10 червня. По прибуттю на місце (вулиця Грушевського) бійці Служби порятунку негайно розпочали рятувальну операцію. За допомогою пневмоподушки рятувальники припідняли плиту та обережно дістали 55-річного чоловіка. Постраждалого одразу передали працівникам екстреної медичної допомоги. Раніше повідомлялось, що в Донецькій області бетонна стіна біля під‘їзду багатоповерхівки впала на чотирьох дітей.

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