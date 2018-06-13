Вночі анонім повідомив про замінування чотирьох станцій метро у Києві

Всі ці станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено, метро працює у звичайному режимі.

У ніч на 13 червня невідомий повідомив про замінування чотирьох столичних станцій метро.

Анонімний дзвінок виявився неправдивим. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

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«Учора пізно ввечері до поліції надійшло повідомлення про мінування чотирьох станцій київського метро. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" були зачинені для пасажирів. Проводилася перевірка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, за вчорашнім повідомленням станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, за останні два тижні на електронну адресу «Гарячої лінії Львова» надійшло понад 25 повідомлень про закладені вибухові пристрої у бізнес-центрах Львова. У всіх випадках інформація не підтвердилася.