Бізнес-центри у Львові "заміновують" із Росії - СБУ

За даними спецслужби, ІР-адреса "телефонного терориста" зареєстрована у російському місті Омськ.

Співробітники управління Служби безпеки України у Львівській області встановили, що неправдиві повідомлення про закладену вибухівку на території бізнес-центрів Львова надходять з території Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомив речник управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

«Як встановили співробітники СБУ у Львівській області, хибні повідомлення про закладену вибухівку на території львівських бізнес-центрів надходять з території Російської Федерації. Оперативники спецслужби спільно з працівниками Нацполіції з'ясували, що всі листи надходили з мережі російського інтернет-провайдера Теле2. ІР-адреса «телефонного терориста» зареєстрована в місті Омськ Російської Федерації», -сказав Александров.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, за останні два тижні на електронну адресу «Гарячої лінії Львова» надійшло понад 25 повідомлень про закладені вибухові пристрої у бізнес-центрах Львова. У всіх випадках інформація не підтвердилася.

За фактами повідомлень відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) – карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.