На Житомирщині правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у викраденні людей у Києві

14:22, 15 червня 2018
Інциденти
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Розпочате раніше розслідування щодо викрадачів триває / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Житомирської області, 14 червня близько 19-ї години під час несення патрульними поліцейськими служби на стаціонарному посту «Кочерів» в межах Житомирщини відбулось спрацювала системи «Рубіж». Через це поліцейські перевірили автомобіль марки Mercedes та встановили, що він перебував у розшуку.

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Також в авто патрульні поліцейські виявили чотирьох осіб-пасажирів, котрі підозрюються працівниками кримінального відділу поліції Голосіївського району міста Києва у причетності до викрадення людей у столиці. Автомобіль та затриманих громадян патрульні передали працівникам столичної поліції, котрі прибули на місце події.

Розпочате раніше розслідування щодо викрадачів триває.

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Теги: #Житомирщина#викрадення людей