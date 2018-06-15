На Житомирщині правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у викраденні людей у Києві

Патрульні виявили зловмисників під час перевірки автомобіля Mercedes на стаціонарному посту «Кочерів» в межах Житомирщини. Затриманих передали працівникам столичної поліції.

На Житомирщині вчора, 14 червня, правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які перебували в розшуку через викрадення людей у Києві.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Житомирської області, 14 червня близько 19-ї години під час несення патрульними поліцейськими служби на стаціонарному посту «Кочерів» в межах Житомирщини відбулось спрацювала системи «Рубіж». Через це поліцейські перевірили автомобіль марки Mercedes та встановили, що він перебував у розшуку.

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Також в авто патрульні поліцейські виявили чотирьох осіб-пасажирів, котрі підозрюються працівниками кримінального відділу поліції Голосіївського району міста Києва у причетності до викрадення людей у столиці. Автомобіль та затриманих громадян патрульні передали працівникам столичної поліції, котрі прибули на місце події.

Розпочате раніше розслідування щодо викрадачів триває.