На Житомирщині правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у викраденні людей у Києві
На Житомирщині вчора, 14 червня, правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які перебували в розшуку через викрадення людей у Києві.
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Житомирської області, 14 червня близько 19-ї години під час несення патрульними поліцейськими служби на стаціонарному посту «Кочерів» в межах Житомирщини відбулось спрацювала системи «Рубіж». Через це поліцейські перевірили автомобіль марки Mercedes та встановили, що він перебував у розшуку.
Читайте такожНа Житомирщині затримали серійного "мінувальника"
Також в авто патрульні поліцейські виявили чотирьох осіб-пасажирів, котрі підозрюються працівниками кримінального відділу поліції Голосіївського району міста Києва у причетності до викрадення людей у столиці. Автомобіль та затриманих громадян патрульні передали працівникам столичної поліції, котрі прибули на місце події.
Розпочате раніше розслідування щодо викрадачів триває.