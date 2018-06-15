Жорстка посадка літака в аеропорту "Київ": пасажир розповів подробиці аварії (відео)

Пасажири збираються висувати позов проти компанії: кілька людей вже написали заяви до поліції, крім того, частина з них працює з юристами для оформлення документів.

Увечері 14 червня в аеропорту "Київ" ім. Сікорського літак авіакомпанії Bravo Airways під час приземлення викотився за злітно-посадкову смугу: робота повітряних воріт столиці припинилася на кілька годин.

У прес-службі аеропорту запевнили, що зі 169 пасажирів на борту ніхто не постраждав. У авіакомпанії, яка забезпечувала переліт із Анталії, пояснили, що посадка літака здійснювалася в тяжких погодних умовах.

"Літак [...], заходячи на посадку в міжнародному аеропорту «Київ», потрапив під пориви сильного вітру, які різко змінювали свій напрямок, з одночасним початком опадів", - йдеться в повідомленні Bravo Airways у Facebook.

ТСН.ua поспілкувався з одним із пасажирів - тернополянином Олегом Жінчишиним. Він стверджує, що проблеми з літаком почалися ще до посадки, а під час його "падіння" екіпаж зник й не роз'яснював людям на борту правила евакуації.

"Учора ми народилися вдруге. Емоції не передати. Коли ти падаєш і всі прощаються одне з одним та чекають своєї смерті. Було дуже страшно: літак просто падав над будинками… Ми думали - на дорозі буде приземлятися", - розповів він.

Олег зауважив, що не всі аварійні виходи були справними, що значно ускладнило вихід пасажирів із літака.

"Ми екіпажу не бачили зовсім. Не знаю, де вони були. Ми вчилися самостійно все це робити (евакуйовуватися, - ред.), бо з нами таке кожного дня не трапляється. Я сидів біля аварійного виходу, його відкрили - і всі почали вибігати. Але не всі аварійні виходи відкривалися. Навпроти сидів мій друг - і не міг його відкрити. Пасажири були заблоковані", - розповів він.

Трусити літак, за його словами, почало ще до посадки.

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“Я сидів біля лівого крила, і воно все було чорним. Воно було, як земля. Але коли ми сідали, воно було вже білим. Стюард сказав, що злили паливо, мабуть, щоб менший вибух був”, - зазначив він.

Також Жінчишин поскаржився на працівників аеропорту та компанії, які нібито не змогли надати належну допомогу на території терміналу.

"У аеропорту ми попросили викликати швидку машину, тому що на борту була вагітна жінка і діти. Усі були перестрашені, а нікого не було, щоб заспокоїти чи дати води. Всі речі залишилися в літаку і ми не могли пройти контроль, тому що в нас не було нічого з собою", - розповів він, додавши, що за деякий час прикордонники таки пропустили людей, бо "ми їх дістали".

За його словами, у компанії не пояснили пасажирам, що трапилося з літаком і не зв'язувалися із клієнтами після інциденту. У аеропорту правоохоронці також порадили звертатися до компанії-перевізника за поясненнями.

Пасажири збираються висувати позов проти компанії: кілька людей вже написали заяви до поліції, крім того, частина з них працює з юристами для оформлення документів.