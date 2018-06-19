Жителі Кривого Рогу панікують через можливу появу серійного вбивці дівчат (відео)

Жодного підозрюваного у справі про жорстокі вбивства у Кривому Розі поки що немає.

У Кривому Розі після вбивства двох дівчат упродовж двох тижнів до поліції надходять численні звернення про підозрілих чоловіків. Їх масово перевіряють, однак жодного підозрюваного у слідчих поки що немає.

Як повідомляє ТСН, жертвами істерики у соцмережах стають звичайні чоловіки, яких порівнюють із поширеним правоохоронцями фотороботом. В інтернет викладають також відео з перевірками підозрілих осіб на вулицях, часто під багатообіцяючими заголовками "Маніяка піймано". Однак у дійсності підозрюваних і тим більше затриманих за підозрами у вбивствах наразі немає.

Анатолій Лагутін став фігурантом одного з таких роликів – його перевірили та відпустили, але фотографія "в ролі" затриманого маніяка вже облетіла соцмережі. "Попробуй тепер пояснити, що це не так! Вони ж не будуть питати, я це чи не я. Якось страшно самому виходити з дому", - зізнається житель Кривого Рогу.

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Паніка почалася після того, як за два тижні у місті знайши двох дівчат мертвими та без одягу - одну в парку, іншу на території лікарні. Кривим Рогом розлетівся фоторобот нібито серійного вбивці, але в поліції не готові прояснити ситуацію.

"Є як схожі, так і відмінні риси. До того часу, як не буде затримано і не встановлено зловмисника, говорити про те, що це зробила одна особа, ми не можемо", - пояснив керівник поліції міста Микола Верповський.