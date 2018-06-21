У центрі Миколаєва водії влаштували стрілянину через місце на парковці на очах у 60 дітей
Сьогодні вранці на перетині Центрального проспекту і вулиці Садової у Миколаєві два водія не змогли поділити місце на парковці і влаштували перестрілку. У цей момент на парковці група з 60-ти дітей чекали автобус, який мав відвезти їх до дитячого табору.
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Як повідомляє "Новини N", водії автомобілів Volkswagen і ВАЗ-2108 не змогли поділити місце на парковці біля готелю «Миколаїв», через що обидва дістали зброю травматичної дії і зробили декілька пострілів у повітря. Діти, які стали свідками інциденту, злякалися пострілів, у них почалася паніка.
Поліція встановила, що обидва стрілка мають дозвіл на зброю.
В результаті стрілянини ніхто не постраждав, на місці працюють слідчі. Поки учасники конфлікту не затримані, поліція встановлює всі факти та обставини події, повідомляє видання.
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