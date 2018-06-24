Пожежа на спиртзаводі у Збаражі: рятувальники евакуювали 350 місцевих мешканців (фото)

До ліквідації пожежі залучили 15 одиниць техніки, 63 рятувальника та пожежний поїзд.

В ході ліквідації пожежі на спиртовій базі Зарубинецького спиртзаводу у місті Збараж (Тернопільська область) рятувальники евакуювали з прилеглих будинків 350 місцевих мешканців.

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Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Тернопільській області, пожежа, що виникла після вибуху, охопила площу у 1200 кв.м.

Всього для ліквідації пожежі залучили 15 одиниць техніки, 63 рятувальника та пожежний поїзд. Пожежу вдалося ліквідувати о 23:55 вечора 23 червня.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині, у місті Збараж, напередодні стався вибух ємностей з біоетанолом. Інформацію про пожежу рятувальники отримали близько 18.15 вечора.