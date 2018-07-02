На судноверфі у Херсоні загорівся корабель

Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт командою судна.

У Херсоні сьогодні, 2 липня, об 11:45 сталося загоряння на судні Sormovskiy-45 (прапор Молдови), що знаходиться в акваторії Херсонської судноверфі компанії «Смарт Меритайм Груп».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного Управління ДСНС України в Херсонській області, інформація про загоряння надбудови судна, яке знаходиться на ремонті на суднобудівному заводі на річці Дніпро, поступила об 12:11.

Після прибуття на причал рятувальники встановили, що пожежа охопила палубу на площі 100 кв. м.

Вогонь поширювався по займистому оздобленню коридору і в каютах судна на штурманську рубку.

Пожежу було локалізовано о 13:00. Загиблих і постраждалих на пожежі немає.

Попередня причина займання - порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт командою судна.

Судно «Sormovskiy-45» (прапор Джурджулешти, Молдова), рік побудови: 1982. Довжина: 114,2 м, ширина - 13,2 м, водотоннажність - 4200 т.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні горів будинок народного депутата Олександра Співаковського.