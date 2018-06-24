У Херсоні горів будинок народного депутата

За інформацією ЗМІ, у момент пожежі в будинку перебував його власник – нардеп Олександр Співаковський.

В ніч на 24 червня у Дніпровському районі Херсона загорівся будинок народного депутата України.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, загоряння було ліквідовано о 03:40 ночі. Ніхто не постраждав.

За фактом інциденту до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна». Ведуться слідчі дії.

Тим часом, місцеве видання «Херсонці» повідомляє, що будинок належить народному депутату від БПП Олександру Співаковському. Відзначається, що покрівля будинку спалахнула, коли нардеп і його дружина спали.

У ДСНС поки не можуть назвати причину загоряння, хоча не виключають підпалу. Сам Співаковський припускає, що на дах могли запустити запальну ракету.

Нардеп також повідомив, що за три дні до пожежі, на його мобільний телефон надійшла анонімна СМС із загрозою розправи.

Раніше повідомлялося, що після шести днів гасіння рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну лісову пожежу на Херсонщині.