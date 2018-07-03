На Донеччині п’яний поліцейський підрізав двох братів після сварки біля кафе
У місті Лиман Донецької області п’яний поліцейський поранив ножем двох чоловіків поблизу кафе.
Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
Подія сталася пізно ввечері 28 червня.
Зазначається, що 23-річний поліцейський роти № 1 батальйону управління патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ перебував у кафе у вільний від роботи час.
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"Після закриття закладу між ним та двома іншими відвідувачами, які також знаходились у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка, в ході якої поліцейський заподіяв останнім по одному проникаючому ножовому пораненню", - йдеться в повідомленні.
Обох чоловіків, які виявились рідними братами віком 32 та 35 років, доставили до міської лікарні та прооперували.
Поліцейського, підозрюваного в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 ККУ) суд відправив під домашній арешт.
Досудове розслідування триває.