На Донеччині п’яний поліцейський підрізав двох братів після сварки біля кафе

Обох чоловіків, які виявились рідними братами віком 32 та 35 років, доставили до міської лікарні та прооперували.

У місті Лиман Донецької області п’яний поліцейський поранив ножем двох чоловіків поблизу кафе.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Подія сталася пізно ввечері 28 червня.

Зазначається, що 23-річний поліцейський роти № 1 батальйону управління патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ перебував у кафе у вільний від роботи час.

Читайте такожНа Житомирщині банда грабіжників хотіла підірвати поліцейського заради помсти

"Після закриття закладу між ним та двома іншими відвідувачами, які також знаходились у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка, в ході якої поліцейський заподіяв останнім по одному проникаючому ножовому пораненню", - йдеться в повідомленні.

Обох чоловіків, які виявились рідними братами віком 32 та 35 років, доставили до міської лікарні та прооперували.

Поліцейського, підозрюваного в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 ККУ) суд відправив під домашній арешт.

Досудове розслідування триває.