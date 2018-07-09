У Рівному невідомий кинув гранату в будинок місцевого бізнесмена

З власних джерел УНІАН вдалося з’ясувати, що у будинку проживають 65-річний бізнесмен та його дружина – суддя.

У Рівному поліція шукає зловмисника, який сьогодні, 9 липня, о другій годині ночі кинув гранату в будинок мешканця міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, подія сталася на вулиці Котляревського.

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У момент вибуху в помешканні перебував 65-річний господар з дружиною. Ніхто не постраждав.

За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП стало відомо, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї.

Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.

Як вдалося з’ясувати кореспонденту УНІАН з власних джерел, у будинку проживають 65-річний бізнесмен та його дружина – суддя.