На Полтавщині тяжко поранили поліцейського, який втрутився у бійку

Правоохоронець намагався розборонити відпочивальників під час бійки на одній з баз відпочинку в Полтавському районі.

У Полтавській області тяжке поранення отримав поліцейський, який, перебуваючи поза службою, намагався припинити бійку.

Про це УНІАН повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

За його словами, вчора на одній з баз відпочинку в Полтавському районі сталася бійка між двома компаніями відпочивальників.

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«З метою запобігання правопорушенню поліцейський, який перебував неподалік і поза службою, викликав слідчо-оперативну групу й до її приїзду намагався припинити бійку. Однак, вимоги поліцейського учасники бійки проігнорували, а один із агресивних фігурантів завдав йому проникаючий удар ножем у ділянку грудей», - сказав Замахін.

Зараз поліцейський перебуває в лікарні.

Замахін зазначив, що особу нападника та інших учасників бійки встановлено. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Шевченківському районі Києва на вулиці Щусєва виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Тіло загиблого в автомобілі побачила перехожа та зателефонувала в поліцію.

На місці злочину знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, які направлено на експертизу. Повідомлялось про два відкритих кримінальних провадження - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Голова Нацполіції України Сергій Князєв у Facebook повідомив, що вбитий – працівник Нацполіції Дмитро Глушак, який працював в кримінальній поліції з 1995 року.