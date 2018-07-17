Стала відома причина вибуху в багатоповерхівці Кривого Рогу, постраждали 8 квартир (відео)

На 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку стався вибух побутового газу, в результаті три особи травмовано.

Вибух в багатоповерхівці Кривого Рогу стався через побутовий газ, від вибуху постраждали 8 квартир.

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Про це повідомляє поліція, відкрито кримінальне провадження. "В житловому будинку по вул.Чарівна Тернівського району стався вибух. Виїздом на місце встановлено, що на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку стався вибух побутового газу. В результаті три особи травмовано. Чоловік 1983 року народження знаходиться у лікарні, жінка 1963 та дівчина 2011 років народження проходять лікування амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, серед постраждалих є дитина.