В Одесі квартира в одноповерховому житловому будинку провалилася у підвал (фото)
21:49, 19 липня 2018Інциденти
35 0
Загиблих і постраждалих немає, причину обвалення встановлюють фахівці.
В двокімнатній квартирі сталося обвалення підлоги / фото dsns.gov.ua
У Суворовському районі Одеси квартира в одноповерховому житловому будинку провалилася у підвал.
Читайте такожУ Львові внаслідок обвалу балкону постраждав чоловік
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 19 липня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнування квартири в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку по вулиці Чорноморського козацтва.
На місце виклику прибули рятувальники і встановили, що в двокімнатній квартирі сталося обвалення підлоги у підвальне приміщення. Загиблих і постраждалих немає.
Причину обвалення встановлюють фахівці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter