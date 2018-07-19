В Одесі квартира в одноповерховому житловому будинку провалилася у підвал (фото)

Загиблих і постраждалих немає, причину обвалення встановлюють фахівці.

У Суворовському районі Одеси квартира в одноповерховому житловому будинку провалилася у підвал.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 19 липня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнування квартири в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку по вулиці Чорноморського козацтва.

На місце виклику прибули рятувальники і встановили, що в двокімнатній квартирі сталося обвалення підлоги у підвальне приміщення. Загиблих і постраждалих немає.

Причину обвалення встановлюють фахівці.