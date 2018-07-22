Марокканець намагався нелегально потрапити до Європи через Україну

Порушник незаконно потрапив в автобус, який прямував з України до ЄС.

Прикордонники Чопського загону виявили громадянина Марокко, який видавав себе за пасажира одного з автобусів міжнародного сполучення, що прямував з України в ЄС.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Документів при собі порушник не мав, проте назвався громадянином Марокко. Прикордонники з’ясували, що в автобус іноземець потрапив крадькома, коли той зупинявся перед проходженням контролю», - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки паспортних документів пасажирів марокканець відштовхнув інспектора та вдався до втечі. Чоловік планував незаконно перетнути кордон та, ховаючись за різними будівлями, пробирався за межі пункту пропуску.

Також встановлено, що іноземця днями вже затримували за порушення правил перебування на території України та порушення прикордонного режиму.

Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для встановлення особи, обставин та проведення перевірки. Цього разу йому доведеться відповідати за спробу незаконного перетину державного кордону України, додали в ДПСУ.