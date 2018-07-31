На Львівщині авто зіткнулося з мікроавтобусом: постраждали восьмеро українців та італієць

Водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом.

У Радехівському районі Львівщини 30 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало дев’ятеро людей, серед яких громадянин Італії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, аварія сталася поблизу села Стоянів. Водій автомобіля Skoda Superb, житель Закарпатської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter, під керуванням жителя міста Луцьк.

Внаслідок ДТП водій та пасажири Volkswagen Transporter – дев‘ятеро людей, отримали травми і госпіталізовані в лікарню.

Читайте такожУ Первомайську фура збила пішохода на тротуарі і знесла житловий будинок (фото, відео)

Постраждалі – жителі Волинської і Закарпатської областей віком від 23 до 55 років, один чоловік з числа потерпілих – 77-річний громадянин Італії. У більшості травмованих діагностовано переломи ребер та забої різних частин тіла. У іноземця діагностували черепно-мозкову травму, скальповану рану голови, закритий перелом обох плечей.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За інформацією правоохоронців, за минулий тиждень, у період з 23 липня по 29 липня, на території Львівської області зареєстровано 354 ДТП, з них 28 ДТП з потерпілими, в яких 51 особа травмована та 10 загинуло.

Раніше у Києві п'яний водій пошкодив 7 машин і заснув у патрульному автомобілі.