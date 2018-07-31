У Харкові легковик на пішохідному переході збив на смерть 10-річного хлопчика

Автомобілем ВАЗ-21111 керувала 50-річна жінка.

У Харкові легковик збив на пішохідному переході 10-річного хлопчика, який помер по дорозі до лікарні.

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє поліція Харківщини.

"Подія сталася сьогодні близько 14.45 на проспекті Московському у Немишлянському районі Харкова. За попередніми даними, хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль ВАЗ-21111 під керуванням 50-річної жінки. Підліток отримав тяжкі травми, медики не встигли довезти його до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд, опитуються свідки. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня водій автомобіля Hummer на бульварі Лесі Українки в Києві, ігноруючи червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.