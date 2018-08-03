На Донбасі правоохоронці ліквідували розгалужену мережу збуту наркотиків (фото)

Правоохоронці вилучили велику кількість наркотиків та готівкових коштів, а також зброю та автомобілі еліт-класу, які використовували злочинці.

Правоохоронці Донеччини ліквідували розгалужену мережу збуту наркотиків, затримавши п’ятьох членів наркомафії та вилучивши велику кількість наркотиків, готівкових коштів, а також зброю та автомобілі еліт-класу, які використовувались для злочинної діяльності.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, співробітники прокуратури Донецької області спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили та задокументували факт збуту членами наркомафії майже 300 тонн насіння маку, придатного для виготовлення 4,5 т ацетильованого опію. На «чорному ринку» вартість такого наркотику становить понад 360 млн грн.

Установлено, що група наркодилерів налагодила постачання снодійного маку під виглядом харчового продукту та збувала його на території 6 областей України. Серед спільників наркоділків – співробітники поліції.

Слідчими прокуратури Донецької області за матеріалами Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у липні було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.307 (виготовлення наркотиків) КК України. Відповідно до оперативної інформації, група цивільних осіб та співробітників поліції на території Маріуполя, під виглядом маку для кондитерських виробів, займалася збутом насіння снодійного маку із залишками макової соломки, з якого у подальшому виготовляється ацетильований опій.

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Крім того, за даними слідства, викрита маріупольська злочинна група є частиною більш потужної групи, яка діє на території Донецької, Запорізької, Львівської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей. Організатор та його найближчі спільники витрачали отримані від кримінального бізнесу прибутки на придбання дорогих маєтків, елітних автомобілів і коштовностей.

Також окремі співробітники кримінального блоку поліції, користуючись службовим становищем, заради незаконного збагачення здійснювали прикриття злочинної групи.

Зібравши достатню доказову базу діяльності учасників наркомафії, правоохоронці провели понад 70 обшуків. П’ять основних фігурантів наркотрафіку затримані (в порядку ст.208 КПК України).

Вилучено понад 75 тон насіння опійного маку з домішками макової соломки, кошти: 4,844 млн грн, майже 99 тис. доларів, 475 євро; також зброя та набої, автомобілі еліт-класу, на яких пересувались наркоділки; оргтехніка, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім того, пакет з маковою соломкою було виявлено в одного з викритих у злочинній діяльності співробітників поліції.

Затриманим цивільним наркоділкам оголошено підозру у злочині (ч.3 ст.307 КК України).

Найближчим часом до відповідальності буде притягнуто і інших фігурантів вказаного кримінального провадження.