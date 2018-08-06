У Запоріжжі 17-річна дівчина за кермом врізалася в поліцейських і збила двох пішоходів
У Запоріжжі неповнолітня дівчина за кермом автомобіля спровокувала дорожньо-транспортну пригоду з поліцейською машиною, після чого здійснила наїзд на двох пішоходів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.
Згідно з повідомленням, аварія сталася в неділю, 5 серпня. Близько 23:30 на перехресті вул. Молодіжної та Республіканської Daewoo Racer врізався у службовий автомобіль патрульної поліції. Після цього авто збило двох пішоходів і спробувало зникнути з місця злочину.
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Як встановили поліцейські, за кермом автомобіля перебувала 17-річна дівчина. Поруч з нею в салоні був чоловік 1990 року народження. Він розповів правоохоронцям, що неповнолітня перебувала за кермом, оскільки він вчив її керувати автомобілем. Сам чоловік був в стані алкогольного сп'яніння, і за останній рік 6 разів притягувався до адміністративної відповідальності.
Постраждалих пішоходів з множинними переломами госпіталізували.
Раніше у Чернівецькій області зіткнулися два авто - одна людина загинула, ще семеро госпіталізовані.