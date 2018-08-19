Під Вінницею Volkswagen влетів у мікроавтобус - одна людина загинула, семеро травмовані (фото, відео)

Водій легкового авто загинув на місці, його дружина та трирічна донька госпіталізовані.

Під Вінницею внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з участю мікроавтобуса одна людина загинула, семеро, у тому числі трирічна дитина, постраждали.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Вінницької області.

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Сьогодні, 19 серпня, близько 5-ї години ранку на об’їзній дорозі Вінниці сталася аварія з участю автомобіля Volkswagen Passat та мікроавтобуса FIAT Ducato. Як встановила поліція, водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля, 33-річний житель м. Тернопіль, загинув на місці події, його дружина та трирічна донька госпіталізовані.

Крім того, за попередньою інформацією, в ДТП постраждали п’ятеро жителів Тернопільської області, які їхали в мікроавтобусі. В лікарню для огляду доставлено трьох неповнолітніх з цього транспортного засобу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині автівка наїхала на зупинку з людьми: водій втік.