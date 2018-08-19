У Сумах поліцейський автомобіль після ДТП вилетів на тротуар і збив пішоходів, є постраждалі (фото)

Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна дівчина-патрульна і пішохід.

Сьогодні, 19 серпня, близько 14.30 на вул. Петропавлівської автомобіль поліції став учасником ДТП.

Про це пише місцевий портал "Улюблені Суми".

Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна дівчина-патрульна і пішохід, але очевидці стверджують, що постраждалих пішоходів було четверо.

Як повідомляв УНІАН, під Вінницею Volkswagen влетів у мікроавтобус - одна людина загинула, семеро травмовані.