У Сумах поліцейський автомобіль після ДТП вилетів на тротуар і збив пішоходів, є постраждалі (фото)
17:06, 19 серпня 2018Інциденти
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Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна дівчина-патрульна і пішохід.
Очевидці стверджують, що постраждалих пішоходів було четверо / "Улюблені Суми"
Сьогодні, 19 серпня, близько 14.30 на вул. Петропавлівської автомобіль поліції став учасником ДТП.
Про це пише місцевий портал "Улюблені Суми".
"Улюблені Суми"
Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна дівчина-патрульна і пішохід, але очевидці стверджують, що постраждалих пішоходів було четверо.
Як повідомляв УНІАН, під Вінницею Volkswagen влетів у мікроавтобус - одна людина загинула, семеро травмовані.
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