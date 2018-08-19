У Сумах поліцейський автомобіль після ДТП вилетів на тротуар і збив пішоходів, є постраждалі (фото)

17:06, 19 серпня 2018
Інциденти
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Очевидці стверджують, що постраждалих пішоходів було четверо / "Улюблені Суми"

Про це пише місцевий портал "Улюблені Суми".

"Улюблені Суми"

Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна дівчина-патрульна і пішохід, але очевидці стверджують, що постраждалих пішоходів було четверо.

Як повідомляв УНІАН, під Вінницею Volkswagen влетів у мікроавтобус - одна людина загинула, семеро травмовані.

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Теги: #поліція#ДТП