На Харківщині в результаті ДТП за участю скандального екс-чиновника загинули три людини (фото)

У результаті аварії двоє людей загинули на місці, ще одна особа померла у кареті швидкої допомоги.

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної події з участю екс-чиновника Харківської міськради загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, ДТП сталася сьогодні, 19 серпня, поблизу села Піщане Вовчанського району.

За попередніми даними, на автошляху Харків – Вовчанськ сталося зіткнення автомобілів ВАЗ та Lexus. Від отриманих травм 77-річний водій та 63-річна пасажирка ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74-річна пасажирка ВАЗ померла у кареті «швидкої допомоги».

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Водій Lexus, чоловік 1953 року народження, отримав забій грудної клітини. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Вовчанського відділу поліції.

Як повідомили джерела УНІАН, керував автомобілем Lexus колишній головний архітектор Харкова, фігурант кримінального провадження про розкрадання комунальних земель за кооперативною схемою Сергій Чечельницький.

Кореспондент УНІАН зателефонував Чечельницькому. «Це величезна неприємність. Я не можу зараз говорити, вибачте, будь ласка», - сказав екс-чиновник, після чого поклав слухавку.

Як повідомляв УНІАН, як повідомляв УНІАН, у Сумах поліцейський автомобіль після ДТП вилетів на тротуар і збив пішоходів. Постраждали п'ять осіб.