У МВС розповіли, чому бронежилет не захистив загиблого у Харкові поліцейського від кулі

Нападник стріляв кулями для стартових пістолетів, які були перероблені на бойові.

Патрульному поліцейському, який загинув при нападі невідомого біля Харківської міської ради, кулі потрапили в незахищене пластинами бронежилета місце.

Про це на своїй сторінці Facebook написав спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«Восьмий загиблий на службі патрульний поліцейський. 29-річному Дмитру Кирієнко кулі злочинця, з перероблених у бойові стартових пістолетів, потрапили в бік - там найбільш вразливе, не захищене пластинами бронежилета місце тулуба», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. В результаті стрілянини був поранений поліцейський. Патрульні знешкодили нападника, особа якого встановлюється. Поліцейський, який отримав травми в результаті стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан важкий.

За фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у зловмисника виявили два пістолети - сигнальний і «Байкал» (пневматичний), перероблені під стрільбу бойовими патронами. Особу нападника поки не встановлена - на вигляд йому 30-35 років, має спортивну статуру. Правоохоронці вивчають кілька версій причин нападу. Одна з них - напад спровоковано діями міської влади щодо застреленого нападника або членів його сім'ї. Друга версія стосується можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків. Третя версія - хуліганство.