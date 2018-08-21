Дружина стрілка з Харківської мерії знайдена мертвою, на її тілі багато вогнепальних поранень - джерело

Слідство підозрює у вбивстві чоловіка загиблої який одразу після скоєння цього злочину вирушив у центр Харкова, де відкрив стрілянину біля будівлі міськради.

У Харкові знайшли тіло дружини чоловіка, який біля мерії з вогнепальної зброї поранив охоронця і вбив поліцейського.

Як повідомило кореспондента джерело у правоохоронних органах Харківської області, тіло жінки правоохоронці знайшли у приватному будинку в районі Холодної Гори, де мешкало подружжя.

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За словами співрозмовника агентства, жінка загинула орієнтовно 19 серпня близько 22.00.

Причина смерті – множинні вогнепальні поранення в руки, шию та обличчя.

У будинку правоохоронці також виявили предмети, схожі на пістолет і гвинтівку. Усі вилучені предмети направлені на експертизу.

Слідство обґрунтовано підозрює у вбивстві чоловіка загиблої, 1971 року народження, який одразу після скоєння цього злочину вирушив у центр Харкова, де відкрив стрілянину біля будівлі мерії.

На цей час детальна інформація про особу нападника на будівлю мерії не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульних. Внаслідок стрілянини було поранено поліцейського. Патрульні знешкодили нападника. Поліцейський, який дістав травми внаслідок стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан тяжкий.

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Повідомлялося, що за фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у зловмисника виявили два пістолета - сигнальний та «Байкал», які перероблені під стрільбу бойовими патронами. Особу нападника поки що не встановлено - на вигляд йому 30-35 років, має спортивну статуру. Правоохоронці вивчають кілька версій причин нападу. Одна з них - напад спровоковано діями міської влади щодо застреленого нападника або членів його сім'ї. Інша версія стосується можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків. Третя версія - хуліганство.

У поліції повідомили, що експертиза встановила, що нападник під час скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння.