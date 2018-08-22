Кіберполіція знайшла в Україні майже три десятки викрадених в Італії мотоциклів (відео)

Під час проведення розслідування італійські правоохоронці встановили, що деякі транспортні засоби реалізовуються за допомогою Інтернет-мережі на території України.

Кіберполіція допомогла італійським правоохоронцям розкрити канал збуту викрадених за кордоном мотоциклів.

Реалізація в Україні краденого транспорту відбувалася за допомогою Інтернет-мережі, повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Нацполіції України.

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Зокрема, прокуратурою Італії при суді міста Ріміні проводиться розслідування у кримінальній справі, порушеній відносно невстановлених осіб, які в складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Італії. Під час проведення розслідування італійські правоохоронці встановили, що деякі транспортні засоби реалізовуються за допомогою Інтернет-мережі на території України.

"У рамках міжнародної правової допомоги працівники кіберполіції встановили осіб, які збували в України викрадені транспортні засоби та місця їх зберігання. 21 серпня, у трьох регіонах України було проведено санкціоновані обшуки за результатами яких вилучено майже три десятка викрадених мотоциклів", - йдеться в повідомленні.

Працівники Департаменту кіберполіції встановили осіб, які на території України збували викрадений транспорт для мотокросу. Реалізація мотоциклів відбувалася за допомогою спеціального веб-ресурсу. Крім того, встановлено і місця зберігання викраденого майна.

На території Донецької, Полтавської та Івано-Франківської областей у вівторок, 21 серпня, працівники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України провели санкціоновані обшуки. За їх результатами вилучено майже три десятки спортивних мотоциклів. Усі вони направлені на зберігання до регіональних підрозділів поліції.

"Наразі особи, у володінні яких було вилучено цей транспорт, не змогли надати документи, які б підтверджували законність його придбання та походження. Крім того, буде встановлено спосіб, яким транспорт ввозився на територію України. За результатами проведених заходів, діям осіб, які збували цей транспорт, буде надано правову оцінку згідно чинного законодавства України", - зазначають в кіберполіції.

Відео: поліція Києва

Раніше УНІАН повідомляв, що працівники Київського управління Департаменту кіберполіції і слідчі Голосіївського управління поліції Києва викрили 23-річного київського хакера, який за допомогою фішингу відбирав у власників доступ до їх персональних сторінок, після чого вимагав за нього гроші.