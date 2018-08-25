Екс-посла України в США зловили п'яним за кермом (відео)

Екс-посол заперечував, що він вживав алкоголь. Чоловікові запропонували пройти тест на драгер або поїхати на медичний огляд, але у відповідь патрульні отримали відмову.

У ніч на 25 серпня у Києві на площі Шевченка співробітники патрульної поліції зупинили Ford Kuga. За кермом знаходився колишній посол України в США Олександр Моцик.

Як повідомляє "Інформатор", причиною зупинки стало порушення правил дорожнього руху. Автомобіль їхав по колу на площі Шевченка проти руху.

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За словами правоохоронців, водій Ford мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак на камеру Моцик заперечував, що він вживав алкоголь. Чоловікові запропонували пройти тест на драгер або поїхати на медичний огляд, але у відповідь патрульні отримали відмову.

В результаті на чоловіка було складено адміністративний матеріал за статтею 130 адміністративного кодексу України (Управління транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Після оформлення постанови чоловікові викликали таксі, а його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Крім цього на водійському килимку машини і сорочці Моцика були сліди не до кінця перевареної їжі, повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на Харківщині в результаті ДТП за участю скандального екс-чиновника загинули три людини.