У Словаччині затримали українських "льотчиків", що на дельтаплані переправляли нелегалів до ЄС (фото)

Один із українців чинив опір правоохоронцям і опинився в лікарні.

Словацькі правоохоронці минулого тижня затримали двох громадян України, які на дельтаплані намагались нелегально переправити через кордон громадянина Афганістану.

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Як повідомляє Mukachevo.net, посилаючись на словацьку поліцію, затримання відбулось 22 серпня у районі словацького прикордонного села Грань, поруч з українсько-словацьким кордоном у межах Закарпатської області.

Зазначається, що словацькі правоохоронці виявили двомісний дельтаплан, який летів із Закарпаття та приземлився у Словаччині. Транспортом керував українець – Ігор М. Ще один українець – Василь Д. – допомагав йому з посадкою. В ході спецоперації було також затримано громадянина Афганістану, а також одного словака.

Українець Ігор М., як повідомляється, під час затримання чинив опір правоохоронцям. До нього застосували силу, і він опинився в лікарні.

Афганця повернули до України в порядку реадмісії, а українцям та словаку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Мукачеві Закарпатської області загорілися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі становила понад двох тисяч квадратних метрів.