В Одесі неадекватна дівчина влаштувала стрілянину біля "МакДональдса" і вирушила до лікарні

У поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не отримав тілесних ушкоджень. Госпіталізували дівчину, бо вона була в неадекватному стані.

В Одесі дівчина в неадекватному стані влаштувала стрілянину біля ресторану "МакДональдс". В результаті інциденту потерпілих немає.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив Руслан Форостяк, радник голови поліції Одеської області.

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"Цей конфлікт біля ресторану "МакДональдс" стався в компанії, яка відпочивала в "Аркадії" і в ранковий час поверталася додому. В результаті конфлікту між чоловіком і 22-річною дівчиною остання справила кілька пострілів в заднє скло автомобіля з травматичного зброї, що належить цьому чоловікові", - розповів Форостяк.

У поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не отримав тілесних ушкоджень. Госпіталізували дівчину, адже вона була в неадекватному стані.

"Зараз вирішується питання щодо правової кваліфікації цих подій. Відомості про подію поки ще не внесено до ЄРДР, але вирішується питання, чи є в діях ознаки хуліганства або ще які-небудь правопорушення, наприклад, умисне нанесення тілесних ушкоджень. Експертиза стану була зроблена. Але у нас до моменту внесення даних до ЄРДР ці дані не надаються навіть поліцейським", - зазначив радник голови поліції.