ЗМІ розповіли про копа, який п'яним збив на смерть двох хлопців на Львівщині (фото)

За даними поліції, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння.

П'яний поліцейський, який влаштував смертельну ДТП у Бродівському районі на Львівщині, виявився сусідом одного із загиблих хлопців. Раніше чоловік служив у зоні АТО.

Про це розповіли в селі Пеняки, де і жили загиблі хлопці – 18-річний Тарас та 19-річний Богдан, передає "Обозреватель".

"Хлопці були друзями. Богдан вже закінчив профтехучилище і нещодавно повернувся із заробітків з Польщі. А Тарас ще навчався, він також приїхав з Болгарії, там він проходив практику", - розповів голова сільради Іван Гороб'євський.

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За його словами, поліцейський Назар до АТО працював у правоохоронних органах. "Потім призвали, там стояв на блокпосту, наші до нього їздили. А після повернення знову пішов у поліцію", - каже голова сільради.

В той вечір Назар поїхав у сусіднє село Жарків на своєму бусі. Там саме проходило храмове свято, а ввечері була дискотека. За даними поліції, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Батько Назара – районний депутат і директор школи. Він важко переніс трагедію, у чоловіка стався інсульт і зараз він у лікарні. Мама поліцейського з його сестрою нещодавно повернулися із заробітків. Причому, сім'я живе по сусідству із загиблим Тарасом. "Звичайно, це велика трагедія. І те, що вони сусіди, накладає відбиток, вони сваряться, батьки загиблих хлопців кричать", - каже голова сільради.

Водій буса, поліцейський, зараз у СІЗО. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). Винному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Бродівському районі Львівської області в результаті ДТП за участю працівника поліції, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, загинули двоє юнаків.