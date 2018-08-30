У Києві пограбували і підпалили книжковий магазин із побитим продавцем усередині

Нападники підпалили приміщення зсередини.

У Києві на вулиці Будівельників (станція метро "Дарниця") підпалили книжковий магазин.

Продавця побили, передає 112.ua.

"Чоловіка дуже сильно побили, його госпіталізували. У нього безліч ударів і гематом, можливо струс мозку", - йдеться в повідомленні.

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За словами директора магазину, нападники зайшли в магазин і попросили показати книгу "дарунок вчителю". Коли продавець відвернувся, чоловіки вдарили його в спину. Коли впав - почали бити його ногами.

Коли продавець був майже без свідомості, нападники підпалили приміщення зсередини. Приміщення сильно обгоріло: згоріли комп'ютер і каса.

За повідомленням сторінки dtp.kiev.ua у мережі Facebook, злодії побили продавця книжкового магазину. Потім нападники забрали з приміщення гроші, закрили книгарню з побитим продавцем і підпалили її.

Зараз магазин закритий, в ньому проводять слідчі дії.

Поліція поки не коментувала інцидент.