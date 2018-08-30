У Львові суд заарештував поліцейського, який п'яним збив на смерть двох юнаків на скутері

Поліцейського взято під варту на 60 діб.

Галицький районний суд Львова на засіданні сьогодні, 30 серпня, ухвалив рішення про взяття під варту без альтернативи внесення застави для працівника поліції, який 28 серпня, перебуваючи за кермом авто, смертельно травмував двох юнаків, які їхали на скутері.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН, прес-секретар прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

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«Поліцейському, який 28 серпня у селі Жарків на Львівщині вчинив смертельну ДТП, Галицький районний суд Львова сьогодні обрав запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи внесення застави», - повідомила речник обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня у селі Жарків Бродівського району Львівської області. На сільській дорозі відбулося зіткнення автомобіля Renault Trafic під керуванням 25-річного жителя Бродівського району та скутера, на якому їхали жителі одного із сіл цього ж району. Внаслідок ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир.

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За кермом автофургона, поза службою, перебував працівник Кам‘янка-Бузького відділу поліції Львівщини.

За результатами медичного огляду встановлено, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб), що карається позбавленням волі на строк до десяти років.