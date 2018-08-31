Грабіжники серед білого дня вихопили у викладача київського університету сумку з $90 тисячами - ЗМІ

У поліції майже впевнені, що пограбування сталося за наводкою.

Вчора, 30 серпня, на вулиці Анрі Барбюса у Києві грабіжники скоїли наліт на доцента кафедри тюркології Київського університету імені Т. Шевченка Федору Арнаут.

Читайте такожУ Києві на Печерську злочинці зі стріляниною забрали у чоловіка сумку з грішми та побили його авто

Про це повідомляє "Страна.uа" з посиланням на власні джерела в університеті.

Доцент несла сумку, в якій було близько 90 тисяч доларів. В цей час до неї підскочив незнайомий чоловік, різко вирвав сумку і зник у сусідніх дворах.

Поліція завела справу за ч. 5 ст. 185 КК України - крадіжка в особливо великому розмірі. Оперативники майже на 100% впевнені, що крадіжка сталася за наводкою людей, які знали про те, що доцент буде нести велику суму і знали маршрут і час.

Про потерпілу з відкритих джерел відомо, що вона - відомий вчений у сфері східної філології, кандидат філологічних наук та доцент кафедри тюркології.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня, у Дніпрі на вулиці Космічній зловмисники на Mitsubishi Lancer з номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 і відібрали півмільйона гривень у чоловіків, що знаходилися в салоні.