Грабіжники серед білого дня вихопили у викладача київського університету сумку з $90 тисячами - ЗМІ
Вчора, 30 серпня, на вулиці Анрі Барбюса у Києві грабіжники скоїли наліт на доцента кафедри тюркології Київського університету імені Т. Шевченка Федору Арнаут.
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Про це повідомляє "Страна.uа" з посиланням на власні джерела в університеті.
Доцент несла сумку, в якій було близько 90 тисяч доларів. В цей час до неї підскочив незнайомий чоловік, різко вирвав сумку і зник у сусідніх дворах.
Поліція завела справу за ч. 5 ст. 185 КК України - крадіжка в особливо великому розмірі. Оперативники майже на 100% впевнені, що крадіжка сталася за наводкою людей, які знали про те, що доцент буде нести велику суму і знали маршрут і час.
Про потерпілу з відкритих джерел відомо, що вона - відомий вчений у сфері східної філології, кандидат філологічних наук та доцент кафедри тюркології.
Як повідомляв УНІАН, 13 серпня, у Дніпрі на вулиці Космічній зловмисники на Mitsubishi Lancer з номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 і відібрали півмільйона гривень у чоловіків, що знаходилися в салоні.