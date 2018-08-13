У Дніпрі в збирачів виручки відібрали півмільйона гривень

Зловмисників на номерах "Весілля" поки не вдалося затримати.

У понеділок, 13 серпня, у Дніпрі на вулиці Космічній зловмисники на Mitsubishi Lancer з номерами "Весілля" напали на ВАЗ 2106 і відібрали у чоловіків, що знаходяться в салоні, півмільйона гривень.

Про це повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією від свідків, двоє чоловіків на ВАЗ їздили по «точках» і збирали гроші за продані товари. Коли вони забрали «данину» у цигарковому кіоску на зупинці на Космічній і збиралися їхати на наступну адресу, на них напали.

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За словами правоохоронців, коли чоловіки на ВАЗ стояли біля кіоску, до них під'їхали невідомі на Mitsubishi Lancer і напали на них. Зав'язалася бійка. В результаті нападники, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали гроші і поїхали вниз по Космічної. Водій ВАЗа кинувся наздоганяти Mitsubishi. Однак далеко виїхати йому не вдалося — на парковці, через яку він поїхав, ВАЗ «зустрівся» з «Москвичем». У ДТП ніхто не постраждав.

Після пограбування в місті оголосили план «Перехоплення». Проте через деякий час його зняли. Автомобіль грабіжників поки знайти не вдалося. Mitsubishi Lancer чорного кольору, попередньо, з номерами «Весілля», на даний момент знаходиться в розшуку.

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