В Харкові на ходу загорілася машина (відео)
13:01, 31 серпня 2018Інциденти
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Водій ледь встиг вискочити з машини.
В Харкові на ходу загорілася машина
Спалахнула на ходу. В Харкові на одному з центральних проспектів міста вогонь спалахнув у легковій машині під час руху.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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За лічені секунди капот авто перетворився на смолоскип. Водій ледь встиг вискочити з машини. Гасити полум'я кинулися інші водії - вони просто зупинялися серед дороги та бігли до охопленого вогнем авта із вогнегасниками.
Водіям вдалося зупинити вогонь ще до приїзду рятувальників.
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