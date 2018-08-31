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В Харкові на ходу загорілася машина (відео)

13:01, 31 серпня 2018
Інциденти
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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За лічені секунди капот авто перетворився на смолоскип. Водій ледь встиг вискочити з машини. Гасити полум'я кинулися інші водії - вони просто зупинялися серед дороги та бігли до охопленого вогнем авта із вогнегасниками. 

Водіям вдалося зупинити вогонь ще до приїзду рятувальників. 

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Теги: #Харків#загорівся автомобіль