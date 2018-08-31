В Харкові на ходу загорілася машина (відео)

Водій ледь встиг вискочити з машини.

Спалахнула на ходу. В Харкові на одному з центральних проспектів міста вогонь спалахнув у легковій машині під час руху.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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За лічені секунди капот авто перетворився на смолоскип. Водій ледь встиг вискочити з машини. Гасити полум'я кинулися інші водії - вони просто зупинялися серед дороги та бігли до охопленого вогнем авта із вогнегасниками.

Водіям вдалося зупинити вогонь ще до приїзду рятувальників.