У Запоріжжі нацгвардієць врятував від самогубства дівчину, що грала із «Синім китом» (фото)

Останнім завданням молодої дівчини у суїцидальній "грі" був стрибок з греблі ДніпроГЕС.

В Запоріжжі військовослужбовець 9-го полку оперативного призначення НГУ Леонід Стукало врятував дівчину, що збиралася стрибнути з греблі Дніпровської ГЕС. Дівчина виконувала завдання гри «Синій кит» і не могла пояснити своїх дій.

Як повідомляється у Facebook військової частини 3029 НГУ, інцидент стався 31 серпня. Їдучи на своєму авто Леонід помітив одиноку дівчину яка стояла на огороджувальних перилах греблі.

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«Військовослужбовець негайно зреагував та зупинив автомобіль за 100 метрів від дівчини щоб не налякати її, обережно підійшовши до неї, Леонід переконав дівчину не укорочувати собі віку та допоміг їй перелізти через перила на проїжджу частину. Дівчина плакала та не могла пояснити свій вчинок», - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець відвіз її до Дніпровського відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що дівчина зникла з дому 2 дні тому і виконувала завдання із гри “Синій кит”. Її останнім завданням був стрибок з плотини.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Кривому Розі вистрибнула з вікна шостого поверху 13-річна Софія. Серед контактів в її мобільному телефоні знайшли посилання на суїцидальну гру "Момо". Друзі дівчинки стверджують, що Соня була підписана також на суїцидальні групи "Синій кіт" та "Червона сова", однак вчинок своєї подружки підлітки більше пов'язують саме з "Момо".