У Києві розбився гелікоптер, постраждали дві людини (фото)

Попередньо встановлено, що гелікоптер цивільний і належить приватній фірмі.

На Трухановому острові у Києві розбився гелікоптер, в результаті інциденту госпіталізовано двох осіб.

Читайте такожВ Одесі потрапив у аварію автомобіль рятувальників, які їхали гасити пожежу на СТО

Як повідомляє «Киев Оперативный» у Facebook, інформацію про аварію правоохоронці отримали о 7:22 ранку. На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів.

Інформація про стан здоров‘я постраждалих уточнюється.

Попередньо встановлено, що гелікоптер цивільний і належить приватній фірмі.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Напередодні у Києві на вулиці Межигірській, 82а, горів завод "Супутник".