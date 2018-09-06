этот материал доступен на русском

У Києві розбився гелікоптер, постраждали дві людини (фото)

09:00, 06 вересня 2018
Інциденти
1570 0
У столиці розбився цивільний гелікоптер / Facebook - Киев оперативный

Читайте такожВ Одесі потрапив у аварію автомобіль рятувальників, які їхали гасити пожежу на СТО

Як повідомляє «Киев Оперативный» у Facebook, інформацію про аварію правоохоронці отримали о 7:22 ранку. На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів.

Інформація про стан здоров‘я постраждалих уточнюється.

Попередньо встановлено, що гелікоптер цивільний і належить приватній фірмі. 

Поліцейські встановлюють обставини інциденту, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Напередодні у Києві на вулиці Межигірській, 82а, горів завод "Супутник".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#аварія