У Києві розбився гелікоптер, постраждали дві людини (фото)
09:00, 06 вересня 2018Інциденти
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Попередньо встановлено, що гелікоптер цивільний і належить приватній фірмі.
У столиці розбився цивільний гелікоптер / Facebook - Киев оперативный
На Трухановому острові у Києві розбився гелікоптер, в результаті інциденту госпіталізовано двох осіб.
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Як повідомляє «Киев Оперативный» у Facebook, інформацію про аварію правоохоронці отримали о 7:22 ранку. На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів.
Інформація про стан здоров‘я постраждалих уточнюється.
Попередньо встановлено, що гелікоптер цивільний і належить приватній фірмі.
Поліцейські встановлюють обставини інциденту, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Напередодні у Києві на вулиці Межигірській, 82а, горів завод "Супутник".
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