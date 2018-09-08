В Одесі суд засудив міліціонерів-хабарників до 5 років позбавлення волі

В Одесі Київський районний суд 6 вересня засудив міліціонерів-хабарників до 5 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

Зазначається, що суд виніс вирок обвинуваченим у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

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Згідно з вироком суду, обвинувачені працювали на посадах старшого слідчого і оперуповноваженого в одному з райвідділів поліції в Одесі. У 2015 році працівнику слідчого відділу було доручено здійснювати досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб лікарні, дії яких призвели до незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів. У зазначеному кримінальному провадженні оперативний працівник здійснював супровід.

«У ході розслідування працівнику міліції стало відомо, що до зазначеного правопорушення причетний лікар-психіатр-сексопатолог. У зв'язку з цим, у жінки-слідчого виник умисел на одержання неправомірної вигоди. До цього вона залучила як пособника оперуповноваженого», - повідомили в прес-службі.

З матеріалів справи випливає, що, реалізуючи свій умисел, підполковник і майор міліції вимагали від лікаря 5 тис. дол. за непритягнення лікаря та інших співробітників медустанови до кримінальної відповідальності. Розуміючи наслідки, медик погодився на пропозицію слідчого і передав обумовлену суму прямо в її робочому кабінеті.

Відразу після отримання грошей слідчого затримали, того ж дня було затримано й оперуповноваженого.

«У судовому засіданні обвинувачені не визнали своєї провини і пояснили, що не знають, звідки взялися «мічені» кошти, вилучені під час обшуку. Незважаючи на це, суд визнав колишніх працівників міліції винними в скоєнні кримінального злочину», - доповнили в прес-службі.

Кожному з екс-правоохоронців визначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах виконавчої влади строком на 3 роки, з конфіскацією майна.

Засуджених також позбавлено спеціальних звань - підполковник і майор міліції, відповідно.