Харківські рятувальники ліквідували пожежу, під час гасіння якої впав гелікоптер (фото)

Вогнем було охоплено 5 га низового 2 га верхового хвойного лісу.

Рятувальники ліквідували пожежу у Красноградському лісництві поблизу села Наталине на Харківщині.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області, пожежу, що тривала з 6 вересня, було ліквідовано сьогодні вранці.

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Вогнем було охоплено 5 га низового 2 га верхового хвойного лісу. Вогонь підійшов впритул до житлових будинків, згоріло два з них. Через суху і вітряну погоду існувала загроза подальшого розповсюдження пожежі житловим сектором.

До гасіння пожежі було залучено 14 одиниць техніки та 35 осіб від ДСНС, 4 трактора та 15 осіб від лісництва та 15 одиниць техніки. Крім того, пожежний літак АН-32 здійснив два скиди води в осередок пожежі. Також у гасінні пожежі брав участь гелікоптер МІ-8 ДСНС, який здійснив аварійну посадку. Члени екіпажу не постраждали.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюється. Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, за фактом пожежі у Красноградському лісництві було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За фактом падіння гелікоптера ДСНС також порушено справу за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту).