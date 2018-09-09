Кривава ДТП в Одесі: трьох постраждалих виписали, у найважчих - часткова ампутація і переломи ніг

Найбільше постраждав невідомий чоловік, його стан важкий. У курсанта 1997 року народження переломи обох гомілок.

Медики прокоментували стан постраждалих в результаті резонансного ДТП, яке сталося вчора на Фонтанській дорозі в Одесі.

Про це повідомляє "Думська". Головний лікар Єврейської лікарні Євген Григор'єв повідомив, що з місця аварії в міськлікарню № 1 спочатку госпіталізували п'ятьох постраждалих — двох водіїв, дівчину, яка була пасажиром «БМВ», а також двох пішоходів.

В тому числі, отримав травми водій «БМВ», якого вважають винуватцем аварії — у нього діагностували струс головного мозку та забої м'яких тканин обличчя. Після надання допомоги його доставили до ІТТ.

Найбільше постраждав невідомий чоловік.

«Його стан важкий. Особистість поки невідома — йому близько 30-35 років. Сьогодні нам вдалося стабілізувати його стан. У нього травматичний шок 3-4 ступеня, політравма, множинні пошкодження, часткова ампутація правого передпліччя», -повідомив Євген Григор'єв.

Аналіз крові на алкоголь взяли у всіх учасників аварії, однак результатів експертизи поки що немає.

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У свою чергу віце-мер Світлана Бедрега повідомила, що постраждалим нададуть допомогу, а похорон двох загиблих оплатять з міського бюджету.

За даними Бедреги, загибла Алла Братко, 1963 року народження, працювала в аптеці в мікрорайоні «Вузівський», другий загиблий — Сергій Камінський, 1966 року народження, працював масажистом в поліклініці № 20.

«З боку міста буде надана матеріальна допомога на поховання», — зазначила Світлана Бедрега.

Крім п'ятьох осіб, доставлених в Єврейську лікарню, є ще один потерпілий — курсант 3-го курсу Військової академії Богдан Трусів 1997 року народження. У хлопця переломи обох гомілок. Він перебуває у військовому госпіталі.

Як повідомлялося, трагедія сталася в суботу, 8 вересня, о 21:15 в Одесі на Фонтанській дорозі. Водій автомобіля BMW виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора і зіткнувся з автомобілем Skoda. Після зіткнення машини відкинуло за межі проїзної частини на тротуар, де в цей час перебували пішоходи. Водій виявився вуличним гонщиком.

В результаті ДТП загинули двоє перехожих, чотири людини були травмовані. 27-річний водій BMW Олег С. затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, поміщений в ізолятор тимчасового тримання і очікує обрання йому запобіжного заходу.