Підполковник-мастурбатор із Херсона може втратити посаду в СБУ

У СБУ обіцяють звільнити підполковника, якщо інформація, оприлюднена у ЗМІ, підтвердиться.

Підполковника Служби безпеки в АРК Крим Сергія Рожкова затримали на дитячому майданчику у Херсоні, коли він нібито займався мастурбацією. Тепер йому може загрожувати звільнення.

У прес-службі СБУ зазначили, що будуть сприяти слідству Національної поліції, яке порушило кримінальне провадження щодо чоловіка за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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"Обставини затримання викликають огиду за дії, які не гідні поведінки не лише офіцера, але й чоловіка. Запевняємо, що у разі підтвердження оприлюдненої у ЗМІ інформації слідством кар’єра у Службі цієї особи завершена", - наголосили у відомстві.

Про інцидент уже знає голова СБУ Василь Грицак. Наразі призначено перевірку.

Раніше у соцмережах повідомили про те, що 15 вересня у Херсоні затримали підполковника СБУ в стані алкогольного сп'яніння за нібито мастурбацію на дитячому майданчику.

Крім того, у Facebook опублікували фото з місця затримання і посвідчення підполковника СБУ на ім'я Рожкова Сергія Миколайовича, нібито втрачене при спробі втекти від працівників поліції.

У СБУ пізніше заявили: інформація про те, що в Херсоні підполковника відомства затримали за мастурбацію на дитячому майданчику, не відповідає дійсності.

Сам підполковник заперечує, що мастурбував у громадському місці. За його словами, він просто випив, а його затримали без причини. Проте поліцейські стверджують, що помітили чоловіка у кущах зі спущеними штанами.