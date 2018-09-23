У Києві нетверезий водій влаштував "перегони" з поліцією та перекинув свій Lanos на автомобілі зустрічної смуги (відео)

При огляді автомобіля були виявлені речовини, схожі на наркотичні.

На перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької в Києві автомобіль Daewoo Lanos, що тікав від поліцейського переслідування, спровокував масштабну ДТП.

Як повідомляє «Информатор», аварія сталася 22 вересня близько 18:40.

Читайте такожЯблучний шлях: на трасі Київ-Харків перекинулась фура, засипавши дорогу фруктами (фото)

Попередньо, поліцейські зупинили Daewoo для перевірки, але водій спробував втекти. Почалася гонитва, в ході якої водій Lanos здійснив зіткнення з патрульним автомобілем на вулиці Абая Кунанбаєва.

На перехресті Харківського шосе і вулиці Тростянецької в Lanos врізався Ford. Від удару машина порушника перекинулася і розбила ще дві машини.

На місці стало відомо, що водій знаходиться в стані сп'яніння, однак від проходження огляду він відмовився. При огляді автомобіля було виявлено речовини, схожі на наркотичні, а саме порошкоподобну речовину та свіжозірвані кущі конопель.

В результаті пригоди постраждала дівчина з Mitsubishi, її з легкими травмами госпіталізували до лікарні.

Раніше повідомлялося, що вночі на Великій Окружній дорозі в Києві насмерть збили чоловіка. Він намагався перейти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса автомобіля "Opel".