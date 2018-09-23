В Одесі прогримів вибух, на місці працюють правоохоронці

Інцидент розслідують як незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

В Малинівському районі Одеси прогримів вибух, обставини інцидента встановлює поліція.

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Як повідомляє прес-служба Поліції Одеської області у Facebook, на місці події працює слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції та спеціалісти вибухотехніки.

Відомості за фактом інциденту внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в суботу, 22 вересня, на вулиці Осипова в Одесі невідомий вистрілив у активіста Олега Михайлика. Його в критичному стані доставили до лікарні, де медикам довелося боротися за його життя.