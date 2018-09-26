Прокуратура показала відео моменту смертельної ДТП за участі патрульних у Чернівцях

На ролику автомобіль патрульної служби їхав на високій швидкості, а потім різко загальмував.

Прокуратура Чернівецької області оприлюднила відео з камер спостереження, які зафільмували момент смертельної аварії за участю патрульної машини 16 вересня.

Відео прокуратура показала на своїй сторінці у Facebook. На відео зафіксовано час 01:57 16 вересня. На ролику автомобіль патрульної служби їхав на високій швидкості, а потім різко загальмував.

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Раніше повідомлялося, що в Чернівцях 23-річний чоловік загинув внаслідок наїзду на нього службового автомобіля патрульної поліції. За версією патрульних, пішохід раптово вибіг на дорогу перед авто, яке їхало за порушником. Втім, очевидці кажуть - чоловік переходив дорогу на пішохідному переході, де його і збили патрульні.