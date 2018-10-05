У Харкові в метро поліцейські били людей та вимагали з них гроші (відео)

Серед причетних до здирництва - майор, лейтенант та двоє сержантів поліції.

На одній зі станції харківського метро співробітники поліції безпідставно вимагали і отримували кошти з пасажирів, погрожуючи та застосовуючи моральне приниження і фізичну силу.

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У прес-службі Нацполіції України повідомили, що працівникам поліції Харкова стало відомо про незаконні дії їхніх колег, які несли службу на одній зі станцій метро, після чого інформацію передали до управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

"Після проведеної перевірки було встановлено, що поліцейські однієї зі змін систематично, під надуманим приводом, зупиняють пасажирів і заводять до службової кімнати. Погрожуючи притягненням до відповідальності, застосовуючи заходи фізичного насилля та моральне приниження, вони вимагають та отримують від осіб гроші", - розповіли у Нацполіції.

Відео: Прокуратура Харківської області

Зазначається, що серед причетних до здирництва - майор, лейтенант та двоє сержантів поліції.

Спільників злочинної схеми затримали в порядку ст.208 КПК України силами Харківського УДВБ та ГУНП, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Бійці відділу швидкого реагування ДВБ НПУ взяли фігурантів відразу після одержання ними коштів від жінки, начебто, за непритягнення її до адміністративної відповідальності.

Відео: Національна поліція України

Наразі затриманим оголошено підозри за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.2 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

Суд обрав начальникові підрозділу та двом поліцейським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави, заступникові начальника – цілодобовий домашній арешт.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві затримали злочинну групу з-поміж діючих співробітників кримінальної поліції, які «кришували» злодіїв на Київському залізничному вокзалі.