На Харківщині автобус зіткнувся з авто, є загиблий (відео)
12:35, 08 жовтня 2018Інциденти
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Після сильного удару легковик розчавило, а чоловік, який перебував за кермом, загинув на місці події.
На Харківщині під час зіткнення рейсового автобуса і легковика загинув чоловік
У селищі Високий, що в Харківській області, в результаті зіткнення рейсового автобуса і легковика загинув чоловік.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. За інформацією поліції, водій "Жигулів" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і на швидкості влетів в автобус, що прямував до Кривого Рогу.
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Після сильного удару легковик розчавило, а чоловік, який перебував за кермом, загинув на місці події. Також постраждав 18-річний пасажир автобуса. Його доставили в лікарню.
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