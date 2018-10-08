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На Харківщині автобус зіткнувся з авто, є загиблий (відео)

12:35, 08 жовтня 2018
Інциденти
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. За інформацією поліції, водій "Жигулів" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і на швидкості влетів в автобус, що прямував до Кривого Рогу.

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Після сильного удару легковик розчавило, а чоловік, який перебував за кермом, загинув на місці події. Також постраждав 18-річний пасажир автобуса. Його доставили в лікарню.

Раніше в Києві таксі Über врізалося в стовп.

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Теги: #ДТП#Харків#автобус