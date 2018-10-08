На Харківщині автобус зіткнувся з авто, є загиблий (відео)

Після сильного удару легковик розчавило, а чоловік, який перебував за кермом, загинув на місці події.

У селищі Високий, що в Харківській області, в результаті зіткнення рейсового автобуса і легковика загинув чоловік.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. За інформацією поліції, водій "Жигулів" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і на швидкості влетів в автобус, що прямував до Кривого Рогу.

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Після сильного удару легковик розчавило, а чоловік, який перебував за кермом, загинув на місці події. Також постраждав 18-річний пасажир автобуса. Його доставили в лікарню.

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