У Харкові жорстоко розправились над екс-міліціонером: поліція розкрила шокуючі подробиці (відео)

Вбивця позбавив жертву голови, а також "відварював та їв людське м`ясо", розповіли правоохоронці.

У Харкові правоохоронці розкрили жорстоке вбивство колишнього працівника міліції.

Як повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Харківській області, тіло чоловіка 11 жовтня знайшли у Немишлянському районі Харкова. Експерти виявили у загиблого травми - на окремих ділянках були зрізані м’які тканини та шкіра, а голова відокремлена від тулуба.

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Протягом кількох годин слідчі встановили особу загиблого. Ним виявився 45-річний харків’янин, який знаходився у розшуку з 7 жовтня як зниклий безвісті.

Раніше чоловік працював у міліції інспектором патрульної служби, але не пройшов переатестацію та був звільнений з органів МВС. Останнім часом він ніде не працював та зловживав алкоголем.

Його брат розповів, що востаннє бачив родича 4 жовтня. Чоловіки посварилися, потерпілий кинув мобільний телефон та пішов з дому. Більше живим родина його не бачила.

Слідчі встановили, що в день зникнення загиблого бачили у компанії двох чоловіків, які проводили час за пляшкою. Поліцейські встановили їх особи – ними виявились місцевий житель та його 20-річний син.

13 жовтня їх обох затримали. За місцем мешкання на балконі у коробці поліцейські знайшли голову убитого чоловіка, а також вилучили інші речові докази.

Начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех зазначив, що затримані вже надали свідчення. За їх словами, 4 жовтня вони випадково познайомилися із 45-річним харків’янином. Разом на вулиці вживали алкоголь. Ввечері чоловіки запросили нового знайомого до себе додому.

"Під час застілля хазяїн помешкання посварився із гостем та убив його ударом ножа у шию. Наступного дня батько почав відрізати від тіла загиблого шматки м’яса. Сину він пояснив, що таким чином необхідно приховати сліди злочину та позбавитися тіла. При цьому, за свідченнями хлопця, батько відварював людське м'ясо та їв", йдеться в повідомленні поліції.

10 жовтня чоловікам зателефонував родич з райцентру та повідомив, що хоче найближчим часом їх навідати. Зловмисники винесли тіло з дому, кинули його біля підвалу та закидали мішками зі сміттям.

Робота щодо встановлення усіх обставин злочину наразі триває. Затриманих перевіряють на причетність до скоєння інших тяжких злочинів на території Харківської області, особливо пов’язаних із фактами без вісті зниклих громадян.

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня у Харкові біля спортивного клубу на вулиці Клочківській сталася стрілянина, у результаті поранено засновника і керівника юридичної фірми "Легіон" Владислава Безрука на прізвисько "Мамонт".